Ce mardi 15 février 2022, Météo-France indique que le ciel sera dégagé autour de Méditerranée et souvent chargé avec des pluies généralement faibles ou quelques averses dans le reste du pays. Les températures de l’après-midi seront globalement stationnaires.

Le 16 février 2022, « un axe pluvieux s’étendra des Pyrénées au Massif central, au nord des Alpes et au Grand Est ». Météo-France prévoit de la neige à partir de 800 mètres sur les

Alpes et à partir de 2 000 mètres sur les Pyrénées. « À l’arrière, le ciel restera couvert mais les précipitations seront faibles et éparses », indique le service de prévision. Les températures seront en hausse, douces pour la saison.

Une fin de semaine entre soleil et pluie

Le jeudi 17 février 2022, le ciel restera nuageux et parfois pluvieux « de l’Aquitaine à l’Auvergne, au nord des Alpes et au Jura ». Dans le reste du pays, le soleil et les nuages se disputeront la place.

Le 18 février 2022, le quart nord-ouest sera assombri par une perturbation pluvieuse alors que la moitié sud devrait être sous le soleil. Le week-end du 19 et 20 février 2022 devrait aussi être perturbé.

