Le temps sera calme et doux au début de la semaine, prévoit Météo-France. Une perturbation peu active traversera le pays entre mercredi et jeudi. Les températures baisseront nettement jeudi. À la fin de la semaine, les hautes pressions s’installeront à nouveau, mais des passages nuageux toucheront le nord du pays.

> Retrouvez votre météo personnalisée sur Lafranceagricole.fr

Brouillard et grisaille dans les prochaines 48 heures

Ce mardi 17 novembre 2020 au matin, les nuages bas ou les brouillards seront souvent présents sur la moitié nord ainsi que du Poitou au nord de l’Aquitaine et du Midi toulousain. Les brouillards sont parfois denses dans le Sud-Ouest.

L’après-midi, les nuages seront encore nombreux des frontières du nord à l’Île-de-France et au Centre. Ailleurs, le soleil sera généralement bien présent. Les températures encore douces pour la saison atteindront 12 à 20°C l’après-midi.

Demain, le mercredi 18 novembre 2020, Météo-France annonce une perturbation pluvieuse qui abordera l’extrême ouest du pays. À l’avant, les grisailles laisseront souvent place au soleil.

Retour à des températures de saison

Jeudi, on retrouvera la perturbation axée entre les Pyrénées, le Massif central, le nord des Alpes et le Grand Est avec des précipitations un peu plus continues près des Pyrénées ainsi qu’entre le nord des Alpes et le Nord-Est.

À l’arrière, on aura un ciel de traîne avec quelques averses au nord. Le vent soufflera fort en Méditerranée. Les températures, très douces mercredi, baisseront jeudi, se rapprochant des normales.

De vendredi à dimanche, des passages nuageux parfois accompagnés d’un peu de pluie circuleront au nord de la Loire. Plus au sud, le temps sera sec et ensoleillé. Les températures seront un peu fraîches : parfois proches de 0°C au petit matin, elles atteindront généralement 7 à 14 ou 15°C du Nord-Est au Sud l’après-midi.