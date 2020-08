pour vous connecter et poursuivre la lecture

Avec une moyenne nationale de 24,1 °C, soit 3 °C de plus que la moyenne saisonnière, la première quinzaine d’août 2020 est la deuxième plus chaude jamais enregistrée après l’exceptionnelle de 2003, où il avait fait encore 3 degrés de plus. C’est ce qu’indique Météo-France dans sa synthèse du 19 août 2020.

Un excédent de chaleur pas uniforme sur la France

La chaleur n’a pas été partout la même. Elle fut exceptionnelle dans les Hauts-de-France où l’excédent par rapport à la normale dépasse les 5 °C à Lille, Abbeville ou Saint-Quentin. Ce fut également le cas en région parisienne avec +4,7 °C à Paris.

En revanche, certaines stations côtières du golfe du Lion, influencées par des entrées maritimes, sont restées proches de la normale, comme à Leucate dans l’Aude.

Août 2020 sera plus chaud que la normale et deviendra ainsi le quinzième mois consécutif depuis juin 2019 à présenter une anomalie de température positive. © Météo-France

Quelques conséquences de cette chaleur

L’été météorologique 2020 sera plus chaud que la normale, ce qui n’était pas forcément acquis à la mi-juillet. Et ce, même s’il doit être un peu moins chaud que les derniers étés, notamment à cause d’un mois de juin qui a fait baisser la moyenne.

Août 2020 sera plus chaud que la normale et deviendra ainsi le quinzième mois consécutif depuis juin 2019 à présenter une anomalie de température positive, la plus longue série à ce jour.

