Selon Météo-France, la deuxième partie de la semaine sera marquée par des passages pluvio-instables sur une grande moitié nord du pays et sur le relief, donnant des averses orageuses pouvant être fortes par endroits. Seul le pourtour méditerranéen gardera un ciel bien dégagé sous l’action du mistral et de la tramontane.

Ce jeudi 2 juillet 2020 après-midi et ce soir, des orages localement violents sont annoncés sur l’ouest du Massif central et la région Rhône-Alpes. Ils pourront donner de fortes chutes de grêle et des rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h ainsi que de fortes pluies en peu de temps (jusqu’à 30 mm en moins d’une heure).

Vendredi, accalmie

Quelques averses perdureront sur les Pyrénées, voire quelques orages pour les Alpes. Partout ailleurs, le temps s’améliorera et restera sec. Le soleil sera généreux sur le Languedoc-Roussillon, PACA et la Corse, mais le vent soufflera assez fort, 80 km/h en rafales dans le domaine du mistral et de la tramontane, 60 à 70 km/h sur les extrémités corses. Ailleurs, nuages et éclaircies feront jeu égal dans le ciel.

Samedi et dimanche, nouvelle perturbation

Selon les experts de Météo-France, un temps gris et faiblement pluvieux gagnera la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France samedi, avec un ciel qui s’ennuagera des Pays de la Loire au bassin parisien jusqu’aux Ardennes. Quelques averses se déclencheront sur les Alpes et la montagne corse, voire des coups de tonnerre. Ailleurs, la journée de samedi sera encore bien ensoleillée. Mistral et tramontane souffleront à 60 km/h.

Dimanche, les passages nuageux seront fréquents et lâcheront quelques gouttes de la Bretagne et des Pays-de-Loire à la frontière belge. Les éclaircies seront assez belles de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est et à la Franche-Comté mais pour profiter d’un très beau soleil, il faudra aller en direction du Sud-Est et des Pyrénées. Les thermomètres afficheront une légère hausse, mais sans chaleur excessive.

