Le temps va se dégrader au fil de la journée du vendredi 1er octobre 2021 pour aboutir à de fortes précipitations ce week-end du 2 et 3 octobre 2021. Météo-France prévoit des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 100 km/h sur la côte bretonne et des cumuls de pluie de 40 à 60 millimètres localement de la Vendée aux Pays de la Loire.

Le ciel se voile progressivement cet après-midi

Un épisode pluvieux et venteux va aborder les régions du nord-ouest de la France demain matin, samedi 2 octobre 2021.

Le temps restera maussade sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie jusqu’au littoral des Hauts-de-France, avec des pluies faibles parfois modérées et du vent de sud-ouest jusqu’à 70 km/h dans la Manche et 50 km/h à l’intérieur des terres. Un coup de tonnerre sera possible entre Bretagne et Cotentin.

Sur le reste de la France, à l’avant de la perturbation, le temps demeurera calme et bien ensoleillé, même si les nuages vont s’épaissir peu à peu. Il a fait frais au lever du jour avec les premières gelées en plaine.

Forte dégradation sur la façade ouest samedi

La situation va nettement se dégrader le 2 octobre 2021. Une dépression va se creuser sur les îles Britanniques, apportant un nouvel épisode pluvieux et venteux sur le nord-ouest de la France. Les rafales maximales atteindront 100 km/h à la côte en Bretagne et au Cotentin et 80 à 90 km/h dans les terres entre Vendée, Pays de la Loire et Normandie.

Du coté des précipitations, les pluies deviendront soutenues le samedi dans l’après-midi et la soirée, de la Vendée aux Pays de la Loire. Les cumuls pourront atteindre localement 40 à 60 mm pour la journée de samedi, soit plus de la moitié de ce qui tombe habituellement au cours d’un mois d’octobre dans ces régions.

Dans le golfe du Lion, le vent de sud se renforcera et des pluies instables débuteront samedi après-midi entre le Languedoc et les Cévennes.

Cumul (1) de précipitations prévu en 24 heures, du samedi 2 à 5 heures au dimanche 3 octobre 2021 à 5 heures locales. © Météo-France

Les pluies se renforcent sur le Sud dans la nuit de samedi à dimanche

Ces pluies deviendront fortes au cours de la nuit de samedi à dimanche, s’accompagnant d’un vent fort de sud dans la vallée du Rhône et aux alentours.

Dimanche matin, ces conditions médiocres s’étendront sur le sud-est de la France jusqu’au Lyonnais et au val de Saône, en s’atténuant progressivement.

Des Pyrénées au Massif central et jusque vers le nord-est, la journée de dimanche sera grise et pluvieuse. On retrouvera un ciel plus mitigé avec des éclaircies en se rapprochant de la Manche.

Si l’on veut retrouver des conditions météorologiques un peu plus clémentes, on se dirigera vers l’île de Beauté ce week-end où, malgré un risque d’averse samedi, le soleil sera bien présent.

Cumul (1) de précipitations prévu en 24 heures, du dimanche 3 à 2 heures au lundi 4 octobre 2021 à 2 heures locales. © Météo-France