Un pic de chaleur a touché la France le lundi 27 juillet 2020. Les températures sont montées jusqu’à 30 °C au nord de la Seine et jusqu’à 40 °C en Midi-Pyrénées. Des températures supérieures à 31 °C ont été enregistrées à Paris, Bordeaux et Strasbourg. À Lyon et Toulouse le mercure a frôlé les 40 °C.

Des températures « plus respirables »

Ce mardi 28 juillet 2020, le mercure redescend. Étienne Kapikian, ingénieur prévisionniste à Météo-France, note que l’on retrouve des températures « un peu plus respirables ». La chaleur va cependant se maintenir dans la Vallée du Rhône avec des températures proches de 35 °C. Mercredi 29 juillet 2020 les thermomètres devraient continuer à afficher des températures « modérées ».

Un pic de chaleur plus généralisé en fin de semaine

Étienne Kapikian prévient cependant qu’un nouveau pic de chaleur est attendu en fin de semaine. Dès jeudi, la chaleur devrait remonter d’un cran sur l’ensemble du pays et vendredi le pic de chaleur s’installera et il devrait être « plus généralisé, et vraisemblablement plus intense qu’en ce début de semaine », précise Météo France.

> À lire aussi : Températures, le premier semestre de 2020 bat des records (23/07/2020)