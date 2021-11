Météo

Un mois d’octobre sec et ensoleillé

réservé aux abonnés

04.11.21

En moyenne, en octobre 2021 les températures ont été conformes à la normale. © Twitter @LabedanVincent

Les conditions anticycloniques ont dominé en octobre 2021 favorisant un très bel ensoleillement sur l’ensemble du pays, dans une ambiance souvent assez fraîche durant la première quinzaine, et plus douce en seconde partie de mois. Si les précipitations ont été globalement déficitaires en France des épisodes orageux intenses et des pluies diluviennes se sont abattues dans certaines régions.