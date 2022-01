Selon Météo-France, les hautes pressions solidement ancrées sur les îles britanniques et le nord de la France maintiennent un temps calme sur la France pour ce début de semaine avec des températures proches ou un peu inférieures aux normales de saison.

Météo-France observe de nombreux brouillards et nuages bas en ce début de semaine : dans la vallée de la Garonne, les Pays de Loire, le Centre, le Val de Loire, l’Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le nord, ou encore l’Auvergne-Rhône-Alpes.

« En revanche, le soleil est généreux en montagne, sur les Alpes, entre le Cantal et l’Aubrac, sur les Pyrénées ou le Jura, note l’organisme de prévision météorologique. Le beau temps est également de mise sur le pourtour méditerranéen. »

Une perturbation à l’ouest mercredi

Mercredi, Météo-France annonce l’arrivée d’une perturbation très peu active par les côtes de la Manche, avec à la clé quelques pluies faibles sous un ciel toujours gris. « À l’avant, il faut composer avec de la grisaille très largement répandue du sud-ouest au nord-est où elle s’accompagne de quelques flocons jusqu’en plaine des régions du Massif central au Grand Est ».

Sur les Alpes et les Pyrénées, le soleil sera au rendez-vous alors que les nuages se feront plus envahissants entre la Provence et la Côte d’Azur.