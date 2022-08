Après le Sud-Est et les côtes normandes, les départements du Pas-de-Calais et de Rhône-Alpes qui sont placés en vigilance orange par Météo-France pour des orages et des inondations.

Dans son bulletin du 17 août 2022 à 16 h, Météo-France étend son alerte et place désormais 13 départements en alerte orange. L’Ain, l’Isère, le Pas-de-Calais, le Rhône et la Haute-Savoie rejoignent ainsi la liste des départements en vigilance orages et inondations.

Ils s’ajoutent aux trois départements du nord-ouest (Seine-Maritime, Calvados et Manche) et aux cinq départements du sud-est (Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var). Ces derniers sont également en vigilance orange pour des risques d’inondations, à l’exception du Vaucluse.

Dans le Sud

Une nouvelle vague orageuse a débuté en début d’après-midi et se poursuit actuellement sur les reliefs de l’Hérault et du Gard ainsi que dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

Selon Météo-France, ces orages sont localement violents avec des intensités pluvieuses fortes, atteignant localement 80 mm en peu de temps, de la grêle, et de fortes rafales de vent, de l’ordre de 80 à 100 km/h.

« Un orage a donné 54 mm en 1 heure du côté de la Garde-Freinet et des rafales à 107 km/h au sémaphore du Dramont. On a relevé 34 mm en 3 h à Aigues-Mortes et estimé 70/80 mm entre Saint-Gilles et les Saintes-Marie », précise l’organisme.

En fin d’après-midi, les orages s’évacueront vers l’est de la région en perdant de leur intensité. Sur l’épisode, des cumuls de 100 à 150 mm sont attendus localement.

Sur le Lyonnais

Sur le Lyonnais, de violents orages vont traverser les départements de l’Ain, le nord de l’Isère et l’est de la Haute-Savoie en fin d’après-midi, se poursuivant dans la soirée.

De fortes rafales de vent, atteignant jusqu’à plus de 100 km/h et une grêle abondante, parfois grosse à plus de 3 cm, sont attendues.

« Les cumuls de pluies sont en général inférieurs à 30 mm en raison du passage assez bref des cellules orageuses ». Selon Météo-France, l’accalmie s’opéra par l’ouest en soirée.

Sur les côtes normandes et le Pas-de-Calais

Sur les côtes normandes et le Pas-de-Calais, des orages peu mobiles donneront localement de forts cumuls de pluie dans l’après-midi. Les pluies orageuses seront fréquentes et pourront donner localement jusque 40 à 60 mm en très peu de temps.