L’anticyclone des Açores va progressivement se positionner sur la France vendredi, puis se décaler vers l’Allemagne et les pays Baltes durant ce week-end. La fin de semaine s’annonce donc très calme et souvent ensoleillée sur l’Hexagone mais dans une atmosphère rafraîchie.

Selon les prévisions de Météo France publiées le 24 février 2022, vendredi 25 février, le soleil sera déjà bien généreux sur les régions méditerranéennes mais avec du vent ; mistral et tramontane souffleront jusqu’à 70 à 80 km/h en pointes. En revanche, les nuages seront encore présents sur les Pyrénées ainsi que du Massif central au nord des Alpes, sur la Franche-Comté, l’Alsace, la Lorraine et les Ardennes. Quelques rares averses pourront se produire sous ces nuages, sous forme de flocons à basse altitude. L’amélioration se fera sentir par l’ouest et le nord où les belles éclaircies et un temps sec seront de retour.

Week-end globalement bien ensoleillé

Toujours selon Météo France, samedi 26 février sera la journée la plus ensoleillée du week-end. Les quelques nuages ou plaques de brouillards présents en matinée entre le Massif central, les Alpes et la frontière allemande laisseront rapidement place à un beau soleil. Ailleurs, le soleil est radieux dès l’aube. Le mistral et le vent d’autan souffleront à 50 km/h.

Avec ce peu de couverture nuageuse, les gelées matinales seront fréquentes, variant généralement entre -3 et 0 °C mais localement moins en zone rurale et dans les vallées alpines. Les températures maximales seront stationnaires et de saison : 8 à 12 °C au nord, 12 à 16 °C au sud.

Quelques gouttes par endroits pour dimanche

Selon Météo France, dimanche, avec l’éloignement de l’anticyclone, des nuages, voire de petites gouttes, envahiront la Bretagne et la Normandie. Des entrées maritimes se mettront en place sur le golfe du Lion. Partout ailleurs, la journée dominicale restera bien ensoleillée.

Les gelées matinales seront quasi généralisées, souvent comprises entre -5 à 0 °C, localement moins. Les maximales évolueront peu.