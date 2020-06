La pluie et le froid sont à nos portes. Des orages et des précipitations sont attendus dès ce soir, mercredi 3 juin, sur une large partie du pays. Les températures, jusqu’alors estivales, vont se rafraîchir dès le 4 juin 2020.

Des orages parfois violents sont prévus aujourd’hui, le 3 juin 2020, sur une grande partie du pays, notamment en Occitanie et dans les régions de l’Est, a signalé Météo-France. Les températures ont commencé à baisser ce mercredi, sans toutefois descendre en dessous des normales de saison (maximales souvent comprises entre 24 et 28°C). Ces perturbations font suite à un printemps particulièrement chaud et sec. > À lire aussi : 2020, le deuxième printemps le plus chaud de l’histoire (02/06/2020) Un week-end frais et nuageux Dès le jeudi 4 juin 2020, le temps se rafraîchira fortement, surtout dans le nord du pays. Pas de jaloux, les températures seront bien souvent en dessous des normales de saison (3°C en moyenne) pour une grande partie de l’Hexagone du vendredi 5 juin 2020 au dimanche 7 juin 2020. Les maximales ne dépasseront pas les 20°C excepté dans les régions méditerranéennes, selon les prévisions de Météo-France. Des pluies orageuses sont attendues jeudi sur tout le quart du Sud-Est, mais presque toutes les régions devraient avoir le droit à des averses. D’une manière générale, le temps sera frais, nuageux et parfois pluvieux de vendredi à dimanche, avec malgré tout quelques éclaircies pour les plus chanceux. La neige fera son retour vendredi sur les Alpes du Nord, en altitude (au-dessus de 1 800 m). À voir aussi : votre météo personnalisée sur Lafranceagricole.fr R. B.

