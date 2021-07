Aujourd’hui vendredi 9 juillet 2021, le ciel est chargé sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie avec quelques gouttes. Ailleurs, les grisailles parfois présentes au petit matin laisseront place à un temps globalement ensoleillé avec de rares averses sur le quart nord-est. Sur une petite moitié sud, la moisson sera facilitée par un franc soleil avec un vent parfois sensible en Méditerranée.

Les températures stationnaires sur le nord-ouest seront en hausse sur les autres régions, gagnant souvent 2 à 4 degrés.

Les précipitations s’intensifient sur la moitié nord

Samedi, une perturbation assez active traversera progressivement une grande moitié nord dans la journée. Elle donnera des précipitations localement soutenues, et quelques orages seront possibles sur le quart nord-est. Plus au sud, on profitera d’un temps estival dans une atmosphère plus chaude.

Les températures, encore comprises entre 19 et 24°C sur un grand quart nord-ouest, atteindront généralement 25 à 30°C sur les autres régions, voire plus près de la Méditerranée.

Toujours beau dans le Sud, quelques nuages dans le Nord

Dimanche, une perturbation peu active donnera quelques gouttes entre la Bretagne et le Cotentin. Sur une petite moitié nord, soleil et nuages se partageront le ciel. Sur la moitié sud, c’est le soleil qui dominera malgré quelques passages de nuages d’altitude dans l’après-midi.

Les températures maximales seront encore en hausse : généralement comprises entre 20 et 28°C sur la moitié nord, elles atteindront souvent 30 à 35°C au sud.