Des côtes de la Manche aux frontières du Nord aujourd’hui, mardi 7 juillet 2020, le ciel sera très nuageux, parfois même faiblement pluvieux, annonce Météo France. Demain ce sont la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et les Ardennes qui connaîtront un temps mitigé. La perturbation progressera jeudi, atteignant l’Île-de-France et le Grand Est. Quelques averses feront parfois leur apparition. Elles seront plus soutenues sur les départements les plus au nord.

Du soleil pour la moitié sud

Vendredi 10 juillet 2020, un ciel chargé, apportant parfois de faibles pluies, s’étalera des frontières du Nord à la vallée de la Loire et au Poitou-Charentes. On retrouvera des averses parfois orageuses sur les Alpes et les Pyrénées jeudi et vendredi. La Bretagne et le Cotentin auront droit au retour d’éclaircies.

La moitié sud restera au soleil et au chaud cette semaine : 30 à 34 °C sont attendus pour certaines régions demain, mercredi 8 juillet. Les températures poursuivront leur ascension jeudi, atteignant parfois les 35 °C dans les plaines du Sud-Ouest et près de la vallée du Rhône.

Week-end au soleil pour tout le territoire

Météo France prévoit un retour progressif du soleil sur tout le pays samedi. De dimanche à mardi, le beau temps sera au rendez-vous. Les massifs montagneux, et plus particulièrement les Pyrénées et le sud des Alpes, accueilleront des averses parfois orageuses.

Les températures atteindront en moyenne les 26 ou 27 °C sur la moitié nord à partir de dimanche. Au sud, elles se situeront autour des 31 °C.

