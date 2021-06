Météo-France a émis une nouvelle alerte pour des orages ce 28 juin 2021. Sont concernés l’Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône.

Dans son bulletin d’alerte mis en ligne ce lundi matin vers 6h00, Météo-France prévoit des orages sur le Massif central en début d’après-midi. « Très rapidement, [ces orages, NDLR] peuvent prendre un caractère violent sur l’ouest de l’Allier et du Puy-de-Dôme, la Loire et le nord du Rhône, avec localement de la forte grêle, de fortes intensités de précipitations, et des rafales de vent de l’ordre de 80 km/h, voire très localement des phénomènes tourbillonaires. »

Déplacement vers l’est en fin d’après-midi

Météo-France prévoit que « les orages les plus forts évacuent la région en fin d’après-midi, mais progressent rapidement sur la Bourgogne, la Franche-Comté, puis vers la Lorraine et l’Alsace en soirée ».

L’organisme de prévisions météorologiques dresse aussi le bilan de l’épisode pluvio-orageux du week-end. « L’axe pluvio-instable présent sur l’ouest de la Bourgogne perd de son intensité et se décale vers le sud de la Champagne, observe-t-il. On relève des cumuls de l’ordre de 20 à 30 mm en moins de 12 h sur le sud du Morvan. »

Météo-France précise également qu’un front pluvieux, « sans caractère orageux significatif, a stationné sur l’Auvergne en seconde partie de nuit occasionnant de fortes précipitations. Les plus forts cumuls sont observés sur le Puy-de-Dôme et l’est de l’Allier, avec des valeurs atteignant 50 à 60 mm en 6 h, donnant des cumuls locaux jusqu’à 80 mm sur l’ensemble de l’épisode. »