Ce jeudi 31 mars 2022, Météo-France place onze départements en vigilance orange pour des risques de neige et verglas. Cette alerte concerne les Hauts-de-France, la Normandie et une partie du Massif central.

« Un “front froid” s’enfonce sur le pays. Il fait chuter les températures. Quelques flocons ou averses de grésil ont déjà fait leur apparition au nord de la Loire ainsi que sur les hauteurs du Massif central », annonçait Météo-France à 16h00 le jeudi 31 mars 2022.

Onze départements sont concernés par cet événement : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Eure, le Calvados, l’Orne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire.

Comme un poisson d’avril…

Pour un début de printemps, cet épisode hivernal est peu habituel. En effet, « un retour neigeux va se mettre en place à partir du Benelux dans la nuit de jeudi à vendredi », prévient Météo-France. S’il concerne d’abord les Hauts-de-France, il se décalera progressivement en direction de la Normandie tout au long de la journée de vendredi.

Malgré ce début de printemps, « des averses de neige ou de grésil, soutenues, organisées en lignes pourront donner, ponctuellement, des accumulations significatives », précise l’organisme de prévisions météorologiques.

Toujours selon Météo-France, l’amélioration se fera progressivement d’est en ouest à partir de la fin de la matinée de vendredi. Sur l’ouest de la Normandie, il faudra attendre la soirée pour voir les averses de neige s’éloigner totalement.

3 à 5 cm de neige en cumuls

Sur l’ensemble de l’épisode, les prévisions météorologiques prévoient 3 à 5 cm de neige en cumuls, avec localement une dizaine de cm.

En parallèle, Météo-France annonce des précipitations sur le nord et l’est du Massif central, sous forme de neige à des altitudes de plus en plus basses. À partir du milieu de la nuit de jeudi à vendredi et une grande partie de la journée de vendredi, de la neige est attendue dès 300 m d’altitude.

« Sur les cols autoroutiers et routiers principaux des départements placés en vigilance orange, on attend des cumuls de l’ordre de 5 à 10 cm au cours de la nuit et du début de la matinée. Une reprise de l’activité neigeuse, s’étendant également à l’ouest du Massif central, est attendue dans l’après-midi ou la soirée de vendredi. La neige y sera encore d’actualité samedi », précise Météo-France

© Météo-France

Enfin, l’organisme précise que ces chutes de neige s’accompagneront d’un vent sensible ou fort accentuant nettement la sensation de froid.

Pour les autres départements, en particulier ceux placés en vigilance jaune pour neige, quelques flocons sont attendus « mais les quantités attendues ne poseront pas de difficultés notables. C’est le cas en particulier pour la Région parisienne », souligne-t-il.