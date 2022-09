L’organisme de prévisions météorologique met deux départements près de la Méditerranée, et 25 du Massif central au Nord-Est, en alerte pour un nouvel épisode orageux.

Pour l’Hérault et le Gard, près du golfe du Lion, Météo-France met en garde contre « un risque d’orages stationnaires pouvant conduire à d’importants cumuls de pluie ». Du Massif central au Nord-Est, il annonce des « risques d’orages ponctuellement violents cet après-midi et ce soir », dans un bulletin d’alerte mis en ligne ce 6 septembre 2022 à 16 h 15.

L’organisme place ainsi 25 départements, du Massif Central au Grand Est, en alerte orange ainsi que les départements de l’Hérault et du Gard en alerte rouge pour des orages.

Près du golfe du lion

Sur l’Hérault et le Gard, l’organisme de prévisions météorologiques indique que les orages stationnaires se sont bien mis en place et estime que « l’intensité exceptionnelle des précipitations observées nécessite un passage en vigilance rouge ».

À 16 h 15, plus de 150 mm sont déjà tombés localement, notamment dans la région de Montpellier. Cela conduit Météo-France à mettre en garde contre un risque important de très forts cumuls de pluie en peu de temps.

« Dans les heures à venir, il peut encore tomber 100 mm supplémentaires, portant les cumuls de pluie sur l’épisode à des valeurs maximales entre 200 mm et 250 mm ». Selon Météo-France, la fin de l’épisode orageux est attendue vers 22 heures, même si « d’autres cumuls de pluie pourront se rajouter ».

Du Massif central au Nord-Est

Vingt-cinq autres départements sont placés en alerte : Le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, l’Ain, l’Allier, la Saône-et-Loire, l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, l’Aube, la Haute-Marne, les Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, le Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne et les Ardennes.

La vague orageuse se dédéveloppera cet après-midi et ce soir à partir du Massif central. Les orages « remonteront rapidement dans le flux de sud-ouest vers le nord du Rhône-Alpes, la Bourgogne et la Franche-Comté et jusqu’aux frontières allemandes ».

Météo-France évoque des orages en général « assez brefs mais parfois violents avec des rafales de vent soutenues, voisine de 100 km/h, de la grêle et de très forte intensité de précipitations donnant localement des cumuls assez importants. L’amélioration interviendra rapidement à l’arrière de cette nouvelle vague orageuse et se généralisera dans la nuit. »