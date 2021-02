Les températures de saison reviennent ce week-end

Après les records de douceur de ces derniers jours, les températures vont commencer à redescendre pour atteindre des valeurs de saison ce week-end. Quelques précipitations pourront se produire samedi sur le Sud-Ouest. C’est ce qu’indique Météo-France dans sa note d’infos.

> Retrouvez votre météo agricole personnalisable sur Lafranceagricole.fr

Un vendredi globalement ensoleillé

Vendredi 26 février 2021, on retrouvera quelques gouttes entre le Nord-Est et l’Auvergne, et le ciel sera assez nuageux sur le Sud-Ouest. Ailleurs, le soleil sera bien présent.

La baisse des températures, amorcée hier, s’accentuera ce vendredi. Les températures de l’après-midi atteindront 10 ou 12 °C sur une grande moitié nord, 13 à 17 °C sur les régions plus au sud, voire 17 à 19 °C autour du golfe du Lion.

Soleil et retour à des températures de saison ce week-end

Samedi 27 février 2021, le ciel sera parfois chargé sur un grand quart sud-est avec de rares précipitations. Ailleurs, le temps sera sec et ensoleillé.

La journée de dimanche 28 février 2021 devrait être globalement sèche et ensoleillée. Les températures seront stationnaires, assez proches des normales.