Météo

Les orages persistent avec 13 départements en vigilance orange

réservé aux abonnés

4 h

13 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France pour vendredi 26 et samedi 27 juin 2020. © Pixabay

Météo-France prévoit des orages parfois violents dans les Pyrénées, le Massif central et le Grand Est pour vendredi et samedi 26 et 27 juin 2020. La vallée du Rhône et les régions méditerranéennes devraient être épargnées. Dimanche, quelques averses parfois orageuses seront encore possibles dans les Alpes et les Pyrénées.