Le week-end s’annonce pluvieux et neigeux sur la moitié nord

Nombreuses gelées, températures faibles et neige : le week-end des 16 et 17 janvier 2021 s’annonce mitigé, notamment pour la moitié nord du pays. Au Sud, la météo devrait être plus clémente, prévoit Météo-France dans son bulletin météo du 14 janvier 2021. Dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 janvier, les gelées seront quasi généralisées et seront fortes sur les sols enneigés.

Une perturbation en provenance du nord-ouest samedi

Samedi, une perturbation gagnera en matinée les régions du Nord-Ouest. La Bretagne et le Cotentin seront ainsi sous la pluie. En arrivant dans l’intérieur des terres, les précipitations se feront ensuite sous forme de pluie verglaçante ou de neige.

Entre l’après-midi et la nuit, il pourrait tomber cinq à dix centimètres de neige sur un grand quart du Nord-Est, et quelques centimètres un peu plus à l’ouest. Le temps sera calme et plus lumineux sur les régions de la moitié sud. Les températures, négatives le matin, repartiront à la hausse l’après-midi sur l’extrême-Ouest.

Encore quelques chutes de neige dimanche

De très faibles chutes de neige en plaine sur la façade est seront attendues dimanche, et il pleuvra sur le Sud-Ouest. Quelques éclaircies verront le jour sur le Nord-Ouest. Elles seront plus larges près de la Méditerranée mais la tramontane sera sensible, précise Météo-France. Les températures seront en hausse sur l’ensemble du territoire, comprises entre 2°C et 13°C l’après-midi.

Une vague de froid en approche ?

« Un réchauffement stratosphérique soudain s’est produit la semaine dernière, faisant passer la température dans la stratosphère au-dessus du pôle Nord de –70°C à –20°C et inversant les vents du vortex polaire », explique David Salas y Melia, chercheur de Météo-France au Centre national de recherches météorologiques, CNRM.

« Un tel phénomène est souvent suivi de l’arrivée d’un froid polaire » dans nos régions quelques semaines plus tard. C’est pourquoi il est nécessaire de surveiller son évolution. Le chercheur précise néanmoins « qu’il n’y a pas à ce stade de lien avéré entre les réchauffements stratosphériques et le changement climatique. »

