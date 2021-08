Le temps restera généralement calme et souvent sec sur la France cette semaine. Il pourrait ensuite devenir plus instable sur l’est du pays, puis dans la moitié nord de l’Hexagone.

Ce mardi 24 août 2021, le soleil et un air plus sec font leur retour « sur la moitié nord » de la France. C’est ce qu’indique Météo-France qui précise que l’ensoleillement va être de plus en plus généreux au fil des heures.

> Consultez votre météo sur Lafranceagricole.fr

La moitié sud du pays sera moins bien lotie avec une instabilité orageuse marquée « notamment sur les Alpes, avec de nombreuses averses ». Météo-France note peu d’évolution ; les températures restent « agréables, proches des normales de saison, sur tout le pays ».

Du beau temps mercredi

Demain, mercredi 25 août 2021 le temps devrait rester clément avec du soleil et toujours une instabilité présente « sur les Alpes ». Les températures ne devraient pas non plus beaucoup évoluer, restant « proches des normales de saison ».

Elles progresseront légèrement sur la moitié nord, atteignant « le pic de douceur de la semaine, on sera ainsi proche de la chaleur (25°C) du Val de Loire à l’Île-de-France, et on atteindra parfois le seuil de forte chaleur (30°C) dans le Sud-Ouest. Le vent sera provisoirement absent des régions méditerranéennes. »

Le retour d’une dépression

Le temps commencera à se gâter le jeudi 26 août 2021. Météo-France annonce l’arrivée d’une dépression en provenance de la Scandinavie et qui descendra vers l’Europe. En France, c’est le quart nord-est du pays qui sera concerné par l’arrivée « d’un pseudo-front froid ».

Des passages nuageux, quelques averses sont à prévoir « près des frontières du Nord-Est, dans une ambiance rafraîchie de 2-3 degrés sur ces régions ».

Dans le reste de l’Hexagone, le temps sera ensoleillé et plutôt chaud avec même des températures approchant les 30°C « du Sud-Ouest au Sud-Est. Le mistral effectuera son retour sur la vallée du Rhône et la Provence ».

Une France « coupée en deux »

La semaine devrait se terminer avec un ciel variable et nuageux dans le nord du pays et « un soleil toujours vaillant sur la moitié sud, sauf sur les Alpes du Sud où des orages pourront faire leur retour ».

Le week-end s’annonce mitigé. Météo-France évoque « une France coupée en deux avec des passages nuageux au nord alternant avec les éclaircies, et un soleil bien généreux au sud, sauf vers la Région Paca et la Corse où des averses éventuellement orageuses pourraient se produire surtout samedi ».