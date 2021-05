Cette semaine est la dernière semaine du printemps météorologique qui s’achève lundi prochain, le 31 mai. À l’image de ce printemps, mai aura été bien frais, sans être exceptionnel, et plutôt humide ! Avec la fin de cette saison météo se profile le retour des beaux jours, avec la mise en place de conditions plus anticycloniques et de températures de saison à partir de jeudi, annonce Météo-France ce 25 mai 2021 dans une note d’infos rapides.

Un mercredi encore maussade

Dans la moitié nord, le temps restera gris et humide avec des pluies parfois continues le matin dans le Nord-Est, plus éparses l’après-midi. La fraîcheur restera d’actualité avec, au mieux, 14 à 18°C.

Au sud, l’amélioration se mettra en place avec un soleil qui dominera sur les nuages d’altitude, plus présent dans le Sud-Ouest. Après une matinée encore fraîche, la remontée des températures s’amorcera l’après-midi avec 2 à 3 degrés de plus que la veille.

Cela ne suffira pas toujours à ramener les températures au niveau des moyennes de saison, notamment dans l’Ouest, mais cette hausse des températures donnera une sensation agréable qui donnera la tonalité des jours suivant.

Retour de conditions printanières dès jeudi

Les conditions anticycloniques vont progressivement se généraliser à l’ensemble du pays. Dans l’Est, la perturbation de la veille laisse derrière elle quelques averses qui s’estomperont d’ici à la fin de journée.

Ailleurs, le soleil reviendra très généreusement, et la hausse des températures entamée la veille au sud se poursuivra avec des températures repassant au-dessus des moyennes de saison au sud avec 22 à 28°C.

Au nord, les températures gagnent 3 à 4 degrés par rapport à la veille. L’impression sera rendue nettement plus agréable grâce au soleil et au vent faible, mais pour autant, les températures resteront un peu justes pour la saison, avec seulement 16 à 21°C.

Un temps très lumineux en fin de semaine

Dans un contexte toujours anticyclonique, le temps sera très lumineux sur l’ensemble du pays.

Dans la moitié nord, le ciel sera partagé entre de belles périodes ensoleillées, et des passages nuageux d’altitude qui apporteront parfois un peu d’ombre.

Au sud, le soleil brillera très généreusement, et seule la chaîne pyrénéenne verra son ciel s’ennuager parfois, avec un petit risque d’averses.

Les températures n’évolueront plus au sud, mais la hausse se poursuivra dans la moitié nord, qui retrouvera à son tour des valeurs tout à fait correctes pour une fin de mai, avec 19 à 24°C en général.

Ce week-end, le temps restera agréable avec un peu d’instabilité… Et de l’incertitude. Le scénario le plus probable est pour l’instant plutôt optimiste avec un temps agréable et majoritairement ensoleillé. Au nord, l’impression sera même encore meilleure avec un soleil devenant largement majoritaire. Au sud, le temps deviendra un peu plus instable sur les massifs, notamment les Alpes et les Pyrénées, avec un ciel devenant nébuleux en journée et des averses orageuses par évolution diurne. En plaine, des passages nuageux se développeront mais n’empêcheront pas une journée agréable et un temps sec.

Les températures seront bien souvent stationnaires, ou parfois en très légère baisse au sud. Elles seront de saison et s’allieront avec le soleil pour donner lieu à un week-end très agréable.

