Après l’été précoce de la semaine dernière, le gel et la neige feront leur retour dans la nuit de jeudi à vendredi. Il ne reste plus qu’à espérer que l’épisode sera moins violent que l’année dernière.

Oubliez le soleil chaud de la semaine passée. Le froid fait un retour violent sur la métropole française les jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022. Une coulée polaire venue du nord va tomber sur la France en provoquant une chute brutale des températures.

Les températures sont déjà retombées ce mercredi 30 mars 2022 au niveau des normales de saison. Un vent du nord, modéré dans l’ensemble mais parfois fort sur les côtes, va les faire redescendre rapidement jeudi. « Dans la nuit de jeudi à vendredi, des giboulées ainsi que des chutes de neige en plaine sont possibles sur les départements côtiers de la Manche », prévoyait Météo-France au début de la semaine.

Un air glacial venu du nord

« Cet air glacial en provenance du pôle sera accompagné d’un retour d’occlusion depuis la mer du Nord et le Benelux, enchaîne le site spécialisé MétéoNews. Des chutes de neige sont donc attendues sur les Hauts-de-France, le Bassin parisien, voire la Champagne tout d’abord dans la nuit de jeudi à vendredi, puis en gagnant le Centre, la Bourgogne et l’Auvergne vendredi matin. Une couche au sol sera temporairement possible jusqu’en plaine notamment sur les Hauts-de-France (parfois près de 5 à 10 cm possibles, voire davantage très localement). »

Le retour du gel

Serge Zaka, spécialiste de la météorologie agricole, abondait en ce sens mercredi un peu avant 17h00, en alertant les arboriculteurs même si l’incertitude règne encore au sujet de la vallée du Rhône.

[Mise à jour] Le risque d'une nouvelle catastrophe agricole nationale est dorénavant clairement simulé par les modèles agroclimatiques @ITK_decide avec une incertitude pour la vallée du Rhône.

Une large partie devrait perdre 80-100% de la production arboricole en 2022.#FrAgTw pic.twitter.com/LXPgVQXJlO — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) March 30, 2022

La neige en plaine

MétéoNews prévoit la poursuite de cet épisode hivernal dans la journée de vendredi avec des chutes de neige. Contrairement à la montagne, les températures ne devraient pas permettre la tenue de la neige en plaine.

« Il faudra alors attendre la tombée de la nuit pour voir de nouveau le thermomètre chuter de plusieurs degrés, et de nouvelles averses de neige pourront alors cette fois accrocher sur de nombreuses chaussées d’ici à samedi matin », poursuit le site.

Comme l’an passé ?

Un épisode similaire de gel s’était produit l’an dernier après une période de douceur. Il avait provoqué de gros dégâts dans les cultures. Au début de la semaine, Météo-France pronostiquait un froid moins intense que celui de l’année dernière.

