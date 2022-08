La vague de chaleur va continuer cette semaine. Elle va s’accompagner d’orages dans les massifs et en Corse. Le pic caniculaire est attendu vendredi dans la plus grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Au début de la semaine, quatre départements, le Gard, le Vaucluse, la Gironde, le Lot-et-Garonne, sont concernés par une alerte orange en matière de canicule. « Mais le nombre de départements en vigilance orange devrait augmenter au fil de la semaine », selon Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France.

« Ça va chauffer partout. On s’oriente vers un nouveau pic de chaleur qui touchera quasi toute la France à la fin de la semaine en commençant par le sud du pays », a-t-elle précisé. Les seules régions qui resteront sous 30 degrés au milieu de la semaine, sont situées le long de la Manche.

À partir de ce lundi, les températures vont progresser dans le sud-ouest et la basse vallée du Rhône, autour de 35 à 38 degrés en moyenne. Et progressivement cette hausse du mercure se propagera vers le nord jusqu’à la Loire mardi, puis la Bourgogne, l’Ile-de-France et le Centre-Est jeudi.

Sommet de canicule vendredi

Le site Météo News prévoit la même évolution. Mercredi, les 30 degrés seront atteints ou dépassés quasi partout. L’isotherme 35 degrés remontera jusqu’au Pays nantais depuis le sud-ouest. Il fera un chouïa moins chaud en Provence (35-36 degrés tout de même) et près de 34 degrés à Lyon. C’est une fois de plus dans les Landes qu’il fera le plus chaud avec 40 degrés en pointes.

Jeudi, le seuil des 30 degrés sera dépassé partout en dehors des caps de long de la Manche et des zones montagneuses. Il fera 35 degrés et plus du sud de la Bretagne au Berry jusqu’au Lyonnais et jusqu’au piémont pyrénéen, jusqu’à 40 degrés une fois encore dans les Landes. La Provence se « contentera » de 35-36 degrés.

Ensuite, les températures pourraient redescendre à la faveur des orages mais les prévisions aussi lointaines demandent à être confirmées d’ici à là.

