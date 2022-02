Attention aux vents violents ! MétéoFrance émet un bulletin d’alerte, valable jusqu’au samedi 19 février 2022 à 6h00, pour des vents violents et des risques de crues sur le littoral proche de l’Angleterre. Mais son alerte concerne aussi toute la moitié nord de la France où des sérieuses rafales sont attendues à partir de vendredi midi.

Des rafales de vents de 120 km/h

En France, de fortes rafales de vent, de l’ordre de 100 à 110 km/h dans l’intérieur et 120 km/h à la côte, sont attendues ce vendredi sur le Cotentin, la Seine-Maritime et la Somme. Les rafales les plus violentes sont attendues en cours d’après-midi sur le Pas-de-Calais et le Nord avec des valeurs autour de 120 à 140 km/h sur les côtes (localement davantage sur les sites exposés) et de 110 à 120 km/h dans l’intérieur (localement 130 km/h sur les hauteurs).

Le vent faiblit en soirée, mais de fortes rafales, jusqu’à 100 à 120 km/h, pourront encore se produire jusqu’en première partie de nuit de vendredi à samedi sur les côtes de la Manche, du Cotentin à la baie de Somme et au Boulonnais.

Comme cette tempête arrive au moment de forts coefficients de marée, les alertes aux sumersion s’ajoutent sur tout le littoral de la Manche et de l’Atlantique.

Les effets d’Eunice au Royaume-Uni

La tempête Eunice est localisée au sud de l’Irlande. Elle suit la tempête Dudley qui a pris le même chemin mercredi. Des rafales entre 100 et 130 km/h ont été relevées sur plusieurs régions d’Irlande, du pays de Galles et d’Angleterre. En Écosse, 163 km/h ont été mesurés à Aonach Mor, à 1 130 m d’altitude. En France, la Normandie avait aussi connu des vents forts à ce moment-là.

De nombreux vols ont été annulés dans les aéroports de Londres. Des millions de Britanniques ont été appelés à rester chez eux par le Met Office, le service météorologique britannique. Une réunion interministérielle de crise est prévue vendredi après-midi. L’agence britannique de l’Environnement a également averti que d’importantes inondations pourraient avoir lieu et la plupart des écoles du Sud-Ouest du pays sont fermées vendredi. Le réseau d’autoroutes britannique a également fait état d’un risque particulièrement élevé d’accidents.

Au pays de Galles, tous les bus et trains sont à l’arrêt. Plus de 55 000 foyers étaient privés d’électricité vendredi matin en Irlande voisine, où toutes les écoles vont rester fermées pour la journée, selon le média public RTE.