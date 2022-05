À partir du dimanche 8 mai 2022, « les hautes pressions basées sur l’Atlantique vont s’installer plus franchement sur notre pays, et la masse d’air va commencer à se réchauffer ». C’est ce qu’indique Météo-France. Ainsi, le soleil s’installera sur l’ensemble du pays. Au début de la semaine prochaine, la barre des 25°C sera atteinte dans un grand nombre de régions.

Des « Saints de glace » bien réchauffés !

Par la suite, les températures devraient encore gagner quelques degrés, et la semaine prochaine pourrait être de plus en plus chaude, avec des maximales entre 25 et 30°C sur une grande partie du pays,

Assez ironiquement et de façon anecdotique, il est possible que les fameux « Saints de glace » (11, 12 et 13 mai) voient une chaleur assez inhabituelle, sans être exceptionnelle a priori. Le mois de mai est un mois de printemps où on peut enregistrer à la fois les dernières gelées en plaine et les premières fortes chaleurs en plaine.