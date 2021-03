La pluie, le vent, et la douceur font leur retour

La semaine a débuté sous le soleil et avec des températures fraîches, la France a profité « de hautes pressions » qui devraient se généraliser aujourd’hui mardi 9 mars 2021. D’après une note de Météo France, la journée devrait donc être « une journée majoritairement lumineuse avec de multiples gelées matinales dans la moitié nord avant l’arrivée d’une perturbation par l’arc atlantique ».

Mercredi, des rafales de 60 km/h

Demain, mercredi 10 mars 2021, marquera l’arrivée de « conditions anticycloniques avec une perturbation ». Cette perturbation s’enfoncera « dans le territoire en arrivant par la Manche », précise Météo France.

C’est en Bretagne et dans la Cotentin que les pluies feront leur première apparition, « mais c’est le vent qui se fera sentir en premier : les rafales pourront atteindre 60 km/h dans les terres », indique Météo France.

La perturbation va donc entraîner l’arrivée d’un air plus humide mais aussi plus doux ; En effet, mercredi les températures vont commencer à augmenter « malgré des gelées encore multiples au sud-ouest et au nord ».

Jeudi, des rafales de 80 km/h

Météo France souligne que c’est jeudi 11 mars 2021 que le radoucissement se fera ressentir. Ce jour-là, le mercure se rapprochera « des normales de saison voire sera légèrement doux notamment pour les minimales ». Les températures baisseront faiblement le lendemain.

C’est aussi jeudi que la perturbation sera la plus intense. En effet, localement les pluies seront soutenues et des rafales de vente atteindront « 80 km/h dans les terres ». Vendredi 12 mars 2021, le temps sera encore perturbé « puisque la traîne à l’arrière risque d’être plutôt active surtout sur la moitié ouest du pays ».