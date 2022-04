Après un week-end de Pâques doux et ensoleillé, le temps change sur les régions du sud de la France en cette fin de semaine. Des pluies, parfois abondantes, sont attendues sur une large partie Sud de la France.

Selon Météo-France, des pluies parfois copieuses ont débuté dans sur une large partie du sud-ouest du pays hier, le mardi 19 avril 2022. Après un week-end de Pâques globalement sec, ensoleillé et très doux, le temps change donc sur les régions sud du pays cette semaine.

« Les cumuls les plus notables devraient être observés près des Pyrénées. En deuxième partie de semaine, les pluies devraient enfin concerner la Région Paca qui connaît un niveau de sécheresse des sols exceptionnel pour une mi-avril », précise Météo-France dans sa note de prévisions.

« Un week-end de Pâques au balcon »

Le week-end pascal fut sec et ensoleillé sur l’ensemble du pays. Ce temps particulièrement « clément » est ainsi venu mettre à mal le célèbre dicton : « Noël au balcon, Pâques au tison ».

Selon Météo-France, si Noël 2021 fut globalement doux sur une grande partie de la France, avec des températures comprises entre 10 et 18°C, ce week-end de Pâques l’a été encore plus. Dimanche 17 avril 2022, les thermomètres affichaient, par exemple, 23°C à Paris et Toulouse.

Cependant, ces deux villes devraient prendre des trajectoires différentes cette semaine du fait d’une nouvelle perturbation attendue dans le sud de la France.

La France coupée en deux

Selon les prévisions, l’influence anticyclonique semble persister sur les régions nord du pays tandis que le sud devrait connaître l’influence d’une goutte froide. « Ainsi, Toulouse va connaître un temps frais et pluvieux cette semaine, alors que Paris va conserver un temps sec et relativement doux », indique Météo-France.

Pour Météo-France, cette situation n’est pas inhabituelle : « On peut noter que cette répartition est tout à fait classique au printemps, il est en effet commun que des gouttes froides se détachent des latitudes polaires à cette saison, en direction de la péninsule Ibérique. »

« Il ne faut pas oublier qu’à Toulouse, les deux mois les plus pluvieux de l’année sont avril et mai. C’est précisément ce qui est attendu cette semaine, à deux reprises », précise-t-il.

De la neige dans les Pyrénées

Cette semaine, d’importantes chutes de neige sont prévues dans les Pyrénées. Dans le Haut-Béarn, ces précipitations neigeuses sont attendues dès 1 000 m d’altitude. D’importants cumuls devraient s’installer au-dessus de 2 000 m d’altitude.

Une sécheresse agricole précoce en Région Paca

« En cette mi-avril, à la moitié du printemps météorologique, les sols sont globalement tous plus secs que la normale en France, à l’exception anecdotique de la Région parisienne », indique Météo-France.

Pour l’organisme de prévisions météorologiques, cette sécheresse des sols superficiels est particulièrement marquée dans le sud-est de la France, et notamment dans la Région Paca. Les pluies attendues dans la Région Paca à partir de jeudi, sont donc particulièrement bienvenues.

Dans cette Région, les cumuls devraient rester modestes jusqu’à vendredi, avant de s’intensifier ce week-end. Néanmoins, ces précipitations ne devraient vraisemblablement pas suffire à retrouver une humidité des sols proche de la moyenne dans la Région Paca.