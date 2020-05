Cette semaine nord et sud de la France vont connaître un temps très différent, indique Météo-France. Et pour une fois, ce sont sur les régions au nord de la Loire qu’il fera le plus beau, malgré la fraîcheur apportée par la bise. Le sud du territoire verra le passage d’au moins deux perturbations pluvieuses avant une amélioration très progressive le week-end prochain.

> À lire aussi : « Chaleur précoce record dans le sud de la France » (11/05/2020)

Ciel plus dégagé au nord de la Loire

Sous l’influence de hautes pressions sur les îles britanniques, la limite avec les perturbations sur le Sud va même se décaler progressivement et sera plus au niveau d’une ligne Bassin d’Arcachon – Bas-Rhin le 15 mai prochain.

Avec la bise, vent de nord-est, qui persiste jusqu’à ce vendredi, les températures vont rester fraîches. Elles retrouveront des valeurs de saison le week-end prochain.

Passages pluvieux, voire orageux dans le Sud

Ce mercredi 13 mai 2020, une nouvelle perturbation pluvieuse concernera toutes les régions du Sud, jusqu’à la Bourgogne, en cours de journée. L’activité pluvieuse restera généralement faible. Les pluies pourront être localement soutenues sur l’est du Massif central, des Cévennes au Lyonnais, prenant un caractère orageux. Le vent d’est soufflera fortement entre la Corse et le Var.

Un second passage pluvio-instable est à surveiller principalement jeudi soir sur l’ouest pyrénéen (Gers, Hautes Pyrénées et Landes), où l’on pourra avoir encore environ 50 mm de pluie. Après les pluies de dimanche et lundi derniers, on n’est pas à l’abri de nouvelles inondations. Les pluies concerneront également la vallée du Rhône et les Alpes, mais en moindre quantité.

> À lire aussi : « Encore des champs inondés » (12/05/2020)

Vendredi 15 mai 2020, le ciel restera chargé, avec encore un risque d’averse des Pyrénées à la Franche-Comté et aux Alpes jusque dans l’intérieur de la Provence. Le ciel se dégagera peu à peu au cours du week-end, mais avec toujours un risque d’orage localement. Comme au Nord, les températures resteront fraîches pour la saison, remontant à des valeurs normales au cours du week-end prochain.

> À voir aussi : Votre météo personnalisée