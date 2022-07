À partir du week-end du 30 juillet et 31 2022, une nouvelle vague de chaleur devrait déferler sur le territoire métropolitain. La remontée des températures commencera samedi dans le val de Loire et la Provence, où les 30°C seront largement dépassés. Dimanche, les deux tiers sud de la France seront dans la même situation.

> Consultez la météo agricole sur La France agricole

« Les 35°C seront facilement dépassés sur l’arrière-pays méditerranéen où les 37-38°C sont à prévoir par endroits. Les 35°C remonteront ensuite la vallée du Rhône et remonteront jusqu’au pays nantais en passant par le Sud-Ouest », prévoit le site Météo News.

Fortes chaleurs à partir de mardi

Il devrait faire encore plus chaud mardi et mercredi avec 35 à 38 degrés sur de nombreuses régions de la moitié sud jusqu’au quart nord-est et des pics à 40 degrés près de la Méditerranée.

Actuellement, la plupart du territoire connaissent des températures plus clémentes, bien qu’estivales, sous un ciel voilé. En revanche, Météo-France signale une remontée du risque orageux pour la fin de la semaine au-dessus des massifs montagneux, des Pyrénées au Jura.