Les orages continuent ce mercredi 15 septembre 2021 dans le sud-est de la France. À 16 heures, Météo-France placait la Haute-Savoie, l’Ain, la Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche et l’Hérault en vigilance orange pour orages et pluie-inondation. Seul le département du Gard fait l’objet d’une triple alerte orange pour crues, orages et pluie-inondation.

Le Gard et l’Hérault principalement touchés par les orages

Des orages ponctuels concernent une grande moitié sud du pays. Ils sont plus nombreux et plus marqués du Massif central à la vallée du Rhône, avec parfois de la grêle. A 16 heures, les cumuls de pluie n’excèdaient pas les 15 à 30 millimètres (mm).

Sur le Gard et l’Hérault, le risque d’orages stationnaires s’estompe sur l’Hérault tandis qu’il reste encore significatif sur les plaines gardoises jusqu’en fin d’après-midi. Toutefois, le risque d’un événement similaire à celui d’hier, mardi, semble à présent très faible.

De fortes intensités pluvieuses de l’ordre de 80 à 100 mm en peu de temps sont toutefois encore possibles. Un nouveau passage orageux devrait balayer ces départements dans la soirée, mais sans présenter de caractère stationnaire préoccupant.

Sur l’Ardèche, la Drôme et l’Isère, entre cette fin d’après-midi et ce soir, les pluies orageuses se généralisent et gagnent les Savoies, l’avant-pays principalement, ainsi que l’est du département de l’Ain.

Elles perdureront une bonne partie de la nuit de mercredi à jeudi. Des cumuls de 50 à 80 mm en quelques heures sont attendus, pouvant atteindre les 70 à 100/120 mm sur l’ensemble de l’épisode jusqu’à jeudi matin.

Un risque de grêle sera également présent ce mercredi après-midi.