La perturbation qui touchait un grand quart nord est s’éloigne vers l’Italie en cette fin de semaine. Les précipitations seront ainsi de plus en plus rares, le soleil présent sur la majeure partie du territoire, accompagné de températures estivales.

Le retour de l’été semble acté pour cette fin de semaine, prévoit Météo-France dans son bulletin météo du 15 juillet 2021.

Ce vendredi, les vigilances orange ont peu à peu été levées sur le grand quart nord-est. À 17 heures ce vendredi 16 juillet 2021, huit départements étaient encore placés en alerte orange pour risques de crues et trente autres en jaune pour crues et ou orages. Côté températures, elles sont en hausse sur le Nord-Est et Sud-Ouest, gagnant 2 à 4 degrés dans la journée.

Le mercure en forte hausse le week-end

Samedi et dimanche, le Grand Est, les Alpes et le relief corse devront encore composer avec des averses, qui se feront de plus en plus rares.

Ailleurs, le week-end sera estival avec du soleil et de la chaleur. La tramontane et le mistral atteindront encore 60 ou 70 km/h. Les températures seront en forte hausse. Dimanche, elles atteindront 25 à 30 °C sur la moitié nord, 26 à 33 °C sur la moitié sud, précise Météo France.