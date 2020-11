Ce vendredi 13 novembre 2020, le ciel sera très nuageux sur la moitié nord avec de la pluie sur le quart Nord-Ouest, note Météo-France. De nombreuses entrées maritimes accompagnées de rares gouttes seront présentes sur le pourtour méditerranéen. De l’Aquitaine au Jura, des nuages élevés circuleront, mais la journée sera globalement lumineuse.

Un samedi entre douceur et grisaille

Une nouvelle perturbation touchera le Nord-Ouest samedi 14 novembre 2020 avec un peu de pluie entre la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire. La grisaille restera encore présente autour de la Méditerranée avec des pluies plus continues que la veille du côté du Languedoc. Ailleurs, on profitera d’une journée douce et ensoleillée.

Tout au long du week-end, les températures resteront très douces pour la saison, généralement comprises entre 15 et 20°C l’après-midi.

Pluies et vents sont prévus dimanche

Le temps sera beaucoup plus agité avec l’arrivée d’une perturbation pluvieuse et venteuse active ce dimanche 15. Des pluies parfois soutenues toucheront le Nord-Ouest en matinée puis elles se dirigeront vers le nord-est et le Sud-Ouest dans l’après-midi. Le vent soufflera fort avec des rafales proches de 90 km/h dans les terres et dépassant les 100 km/h sur les côtes.

