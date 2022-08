Météo-France a levé ce vendredi 5 août 2022 l’alerte canicule dans une quinzaine de départements de l’est et du sud-est de la France.

Dans son bulletin du 5 août 2022, à 6 heures, l’organisme laisse désormais onze départements en vigilance orange pour canicule ou orages, principalement dans les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca). Ainsi, il alerte également sur l’arrivée d’orage « localement importants » dans ces Régions.

L’épisode caniculaire se poursuit dans le Sud

Pour les départements qui restent concernés par la vigilance canicule, à savoir : le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Vaucluse et le Gard, les températures seront généralement supérieures à 35 degrés.

Selon Météo-France, des pointes comprises entre 36 et 38 degrés sont attendues, pouvant dépasser les 39 degrés localement.

Des violents orages prévus ce vendredi

« Des orages localement forts se développent sur la Haute-Loire, le sud de la Loire et l’Ardèche [ce vendredi] après-midi », indique Météo-France. L’organisme place ainsi l’Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, l’Isère et la Drôme en vigilance orange pour orages.

Ces orages sont ensuite susceptibles de se déplacer vers l’est, touchant la Drôme et l’Isère dans un second temps. Ceux-ci pourront être violents par endroits avec de fortes rafales de vent, allant jusqu’à 70-80 km/h, ainsi que des risques de grêles et de précipitations intenses localement.

Ils pourraient ainsi provoquer « localement des dégâts importants », alerte l’organisme de météorologie, qui appelle les habitants à la plus grande vigilance.

Face à la sécheresse, une cellule interministérielle de crise activée

Face à une « sécheresse exceptionnelle » et une « situation historique que traversent de nombreux territoires », la Première ministre Elisabeth Borne a activé ce vendredi la cellule interministérielle de crise. Une réunion est prévue dans la journée, selon une source gouvernementale.

Des orages attendus dans le Sud ce week-end

« Samedi, sous l’influence du puissant anticyclone, le temps redevient sec, sauf sur les massifs du Sud où on observe encore quelques orages », prévoit Météo-France. Du côté des températures, le territoire sera coupé en deux.

Dans le nord du pays, les températures atteindront tout juste les 25°C tandis qu’au sud, les 35°C seront encore dépassés, « particulièrement près de la Méditerranée ».

Concernant dimanche, Météo-France prévoit un temps généralement sec et bien ensoleillé sur l’ensemble du pays, malgré un vent toujours présent dans le Nord-Est.

« La chaleur gagnera généralement du terrain avec les 35°C souvent atteints dans le Sud-Ouest, et les 30°C qui commenceront à regagner la moitié nord, poursuit Météo-France. Sous l’influence d’un peu d’air froid d’altitude, les orages seront plus actifs que la veille des Alpes à la Corse ».