Après le passage de la perturbation du week-end, une masse d’air froid s’est à nouveau engouffrée sur le pays par le nord, annonce Météo-France. Elle maintiendra un temps encore frais sur de nombreuses régions une grande partie de la semaine.

Des gelées matinales dans le Nord

Le pays est sous l’influence d’un anticyclone centré sur les îles Britanniques, puis à partir de demain, jeudi 15 avril 2021, sur la Scandinavie.

Ce mercredi 14 avril 2021 et jeudi 15 avril 2021 , les nuages seront un peu plus nombreux sur une petite moitié nord du pays avec un petit risque d’averses, principalement entre les Ardennes et l’Alsace. Quelques averses se produiront également entre le sud des Alpes et la Corse. Il neigera à partir de 500 mètres sur les Vosges, à partir de 1 300 mètres sur le sud des Alpes. Ailleurs, le temps sera généralement sec et ensoleillé.

Les gelées matinales concerneront encore une grande moitié nord du territoire. Les températures de l’après-midi seront stationnaires, souvent fraîches pour la saison. L’impression de fraîcheur sera renforcée par un vent de nord-est sensible sur les régions de l’ouest.

Arrivée d’une goutte froide vendredi sur le sud

Vendredi 16 avril 2021 , la présence d’une goutte froide favorisera un temps instable avec des averses, voire des orages, sur une moitié sud du pays. Au nord, le temps sera sec et globalement ensoleillé, partagé entre nuages et éclaircies

À partir de vendredi, les gelées matinales seront de plus en plus rares. Les températures de l’après-midi repartiront à la hausse, elles seront généralement comprises entre 14 et 19 °C dimanche.

Samedi et dimanche, la goutte froide pourrait se décaler vers le golfe du Lion. Les averses parfois orageuses concerneraient encore les Pyrénées, l’extrême sud-est et la Corse alors que partout ailleurs, le soleil s’imposera.

