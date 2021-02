Comme un air de printemps

C’est pour la Saint-Valentin, le dimanche 14 février 2021, que l’air doux s’est installé en France, comme un cadeau en avance pour les amoureux du printemps. La douceur s’est ensuite bien installée sur le pays.

Jusqu’à 21 °C cet après-midi

Pour ce vendredi 19 février 2021, Météo France prévoit un ciel sera « encore chargé sur la moitié nord avec de faibles pluies éparses sur l’extrême Ouest ». Dans le sud de la France, c’est le soleil qui va dominer aujourd’hui, à l’exception des régions méditerranéennes avec des « entrées maritimes bien compactes et de faibles précipitations ».

Cet après-midi il fera entre 11 et 15 °C sur la moitié nord et de 13 à 21 °C sur la moitié sud. Elles seront de 4 à 7 °C au-dessus des normales de saison.

Un week-end très printanier avec 23 °C à Biarritz

Demain, samedi 20 février 2021, Météo France indique que de faibles pluies toucheront encore le Finistère, et les entrées maritimes resteront présentes tout autour du golfe du Lion.

Dans le reste de l’hexagone le temps sera « printanier avec du soleil et une très grande douceur ». Toutefois, le vent sera bien présent sur l’ensemble du pays « en particulier le vent d’autan et le vent de sud sur le relief pyrénéen, avec des rafales proches de 100 km/h ».

Du côté des températures, Météo France prévoit 16 °C à Strasbourg, Lille et Rennes, 17 °C à Paris et Lyon, 18 °C à Marseille et Clermont-Ferrand. 20 °C à Bordeaux, 21 °C à Tarbes et 23 °C à Biarritz.

Pour dimanche, sur une « petite moitié ouest », c’est peu plus épais qui circulera sur une petite moitié ouest. Les températures devraient encore très douces. Sur l’ensemble du week-end seront jusqu’à 8 ou 9 °C au-dessus des normales.