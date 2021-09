Les orages continuent ce mercredi 15 septembre 2021 dans le sud-est de la France. À 11 heures, Météo-France maintenait l’Isère, la Drôme, l’Ardèche et l’Hérault en vigilance orange pour orages et pluie-inondation. Seul le département du Gard fait l’objet d’une triple alerte orange pour crues, orages et pluie-inondation.

> Retrouvez votre météo locale sur La France Agricole

Le Gard et l’Hérault principalement touchés par les orages

Un nouvel épisode fortement orageux s’est mis en place ce mercredi matin. Des pluies localement orageuses dispersées étaient en cours à 11 heures ce matin, sur les cinq départements placés en vigilance orange, sans présenter de caractère violent.

Sur le Gard et l’Hérault, les pluies orageuses devraient s’intensifier en cours de matinée et perdurer une partie de l’après-midi. De fortes intensités pluvieuses de l’ordre de 80 à 100 millimètres (mm) en peu de temps sont attendues.

Sur l’Ardèche, la Drôme et l’Isère, l’intensification des pluies orageuses devrait intervenir vers la mi-journée, avec des cumuls de 50 à 80 mm en quelques heures. Les pluies devraient y être durables et persister la nuit de mercredi à jeudi.

Les 100 à 120 mm de pluie pourraient être atteints sur l’épisode. Un risque de grêle sera également présent.