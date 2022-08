Météo-France a placé cinq départements du sud de la France en alerte orange pour les orages ce 16 août 2022. Il s’agit de l’Aveyron, du Tarn, du Gard, de l’Hérault et de l’Aude.

« Un système pluvio-orageux aborde le nord-ouest du pays, décrit Météo-France dans le bulletin d’alerte mis en ligne ce 16 août 2022 à 6 h 15. À l’avant sur le sud-ouest et l’est du pays, le temps est encore calme. Une dégradation orageuse va se mettre en place sur le sud-ouest du pays en cours de matinée. »

Dans l’après-midi sur le Tarn, l’Aveyron et l’Aude

C’est en cours d’après-midi, sur le sud du Massif central, dans le Tarn, l’Aveyron et l’Aude, que les orages vont devenir plus violents. Météo-France prévoit qu’ils seront accompagnés d’une forte activité électrique, de fortes chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation.

Localement, Météo-France annonce des cumuls de 20 à 40 mm de pluie en moins d’une heure, et des rafales de vents de 80 à 100 km/h. Ces orages devraient s’atténuer en soirée. « Sur le reste de l’ouest Occitanie, des orages localement forts pourront éclater au cours de l’après-midi, puis de nouveau en soirée et première partie de nuit de mardi à mercredi. »

En fin d’après-midi dans l’Hérault et le Gard

C’est en fin d’après-midi, que les orages gagneront l’Hérault et le Gard. « Les intensités pluvieuses seront très élevées, pouvant atteindre 80 mm en très peu de temps, prévient Météo-France. On pourra localement dépasser 100 à 120 mm. » De très fortes rafales, de la grêle et une activité électrique marquée sont également attendus.

L’organisme de prévision évoque aussi des phénomènes tourbillonnaires, trombes voire tornades. « En seconde partie de nuit, il faudra surveiller le décalage vers la région Paca de ce système orageux. La vigilance pourra évoluer en conséquence. »