C’est la durée des pluies soutenues ainsi que leur domaine géographique assez étendu (plus que leur intensité ponctuelle), qui font de cet événement un événement nécessitant une vigilance toute particulière. Ce mardi 13 juillet 2021, Météo-France a placé le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en vigilance orange pluie-inondation.

Le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont placés en vigilance orange pour risques de pluie-inondation ce 13 juillet 2021 au matin. © Météo-France

Événement fortement pluvieux, inhabituel pour la saison

L’enroulement pluvieux s’étend actuellement du Jura à l’Alsace et jusqu’en Champagne, avec les pluies marquées du Jura à l’Alsace.

Les cumuls moyens observés depuis 12 heures sur le Jura et le Doubs sont compris entre 40 et 60 mm, sur le territoire de Belles-Forêts, dans le Haut-Rhin entre 20 et 40 mm, et entre 10 et 20 mm sur le Bas-Rhin.

Le vaste corps pluvieux va continuer d’onduler sur les départements en vigilance orange. Sous les précipitations les plus fortes, des cumuls horaires de l’ordre de 10 mm/h sont attendus.

Ces précipitations soutenues se prolongent en matinée en Alsace alors qu’elles commencent à faiblir sur la Franche-Comté. Sur la totalité de l’épisode, on attend souvent 40 à 70 mm, très localement plus, dont 30 à 50 mm en moins de 12 heures, y compris dans les zones de plaine.