Ce week-end, est attendu un .temps plus sec avec des températures en hausse sur une grande partie du pays. La « goutte froide » (air froid d’altitude) qui favorisait les averses ces deniers jours s’éloigne progressivement vers les îles britanniques. Elle laisse place à une « dorsale » (axe de hautes pressions en altitude) qui favorise un temps chaud et sec, explique Météo France. Cette dorsale devrait rester chez nous la semaine prochaine. De l’air de plus en plus chaud doit progressivement arriver du Maghreb.

La mise en place d’un axe de haute pression en altitude va favoriser un temps plus chaud et sec sur le pays. © Météo France

Encore un peu de pluie pour la moitié nord

Pour certains les risques de pluie sont toujours présents jusqu’à ce week-end : aujourd’hui, la moitié nord, les Alpes et les Pyrénées recevront quelques gouttes, avec des averses parfois orageuses pour l’Alsace, la Lorraine et les Pyrénées, précise Météo France.

Les averses vont se rarifier progressivement ce week-end. Elles feront peut-être encore des apparitions dans les Hauts de France, en Île de France, dans le Grand Est, en Bretagne et dans les Alpes et les Pyrénées. Les températures seront comprises entre 19 et 21 °C autour de la Manche et entre 22 et 26 °C ailleurs.

Du soleil pour la moitié sud

Pour la moitié sud le soleil sera au rendez-vous ce week-end, avec des températures se situant entre 22 et 26 °C. Près de la Méditerranée le mercure devrait atteindre les 27 à 30 °C.

La semaine prochaine tout le pays profitera d’un temps chaud et ensoleillé. On devrait atteindre mercredi les 31 °C de moyenne sur la moitié nord, et 32 °C pour le sud. Le seuil des 35 °C pourrait être atteint localement avant la fin de la semaine, selon Météo France.

