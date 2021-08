Après un week-end encore très chaud et une journée de samedi provisoirement la plus chaude de l’été à l’échelle du pays, la semaine s’annonce plus fraîche et calme. Dans ses prévisions du 16 août 2021, Météo-France annonce des passages nuageux plus nombreux sur le nord et un beau temps en Méditerranée.

Encore de très fortes chaleurs dans le Sud-Est

Le rafraîchissement se généralisera ce mardi 17 août 2021. Une masse d’air plus frais a commencé sa progression par le nord-ouest de la France en fin de journée de dimanche et gagnera l’ensemble du pays, Corse incluse, ce mardi.

Le mercure passera partout sous les moyennes de saison cet après-midi, excepté dans le Sud-Est et la Corse, où la barre des 30 °C sera encore franchie. En première partie de semaine, les maximales s’échelonneront généralement entre 20 et 24 °C sur la moitié nord, 22 à 27 °C dans le Sud-Ouest, 29 à 33 °C autour de la Méditerranée.

Côté ciel, mardi et mercredi, les nuages resteront souvent prépondérants sur une partie nord, avec quelques averses isolées en bordure des frontières du Nord-Est, en marge du cyclonisme lié à une dépression du côté de la Scandinavie.

Dans le Sud-Ouest, la couche nuageuse sera souvent dense le matin, mais elle devrait se morceler l’après-midi pour laisser place aux éclaircies. Dans le Sud-Est et la Corse, le soleil continuera à se montrer très généreux, mais le vent sera sensible.

Hausse des pressions temporaire en fin de semaine

Après le passage d’une perturbation peu active le long de la Manche jeudi, qui s’accompagnera de passages nuageux du Sud-Ouest ou Nord-Est, les champs de pression vont repartir à la hausse.

Vendredi, la journée s’annonce bien ensoleillée sur l’ensemble du pays, avec des températures en hausse. Les maximales devraient retrouver les niveaux de saison sur la moitié nord et les dépasser dans le Sud-Ouest, où les 30 °C pourront encore être atteints, comme autour de la Méditerranée.