Selon les prévisions de Météo-France, le mercredi 2 mars 2022 un axe pluvieux s’étendra du Cotentin au Centre à l’Auvergne et aux Pyrénées avec des pluies plus continues au sud et de la neige à partir de 1 400 ou 1 500 m d’altitude. Plus à l’ouest, on aura un ciel de traîne avec quelques averses. Près de la façade est, le temps sera sec et temporairement lumineux. Les gelées matinales ne concerneront plus que le Grand Est et les températures maximales seront en baisse dans le Sud-Ouest.

Toujours selon Météo-France, le jeudi 3 mars 2022 une nouvelle onde pluvieuse gagnera une petite moitié ouest du territoire avec des pluies plus marquées de la Vendée à l’Aquitaine. À l’avant, le ciel sera plus ou moins chargé avec quelques gouttes possibles sur le Nord-Est. Des averses se déclencheront en Corse avec de la neige au-dessus de 1 400 m. Les températures de l’après-midi seront en légère hausse, assez douces pour la saison.

Un temps plus sec en fin de semaine

Vendredi et samedi, de nouvelles pluies affecteront principalement les régions les plus méridionales. Plus au nord, les passages nuageux parfois denses alterneront avec de belles apparitions du soleil. Ils donneront parfois quelques gouttes vendredi.

Dimanche, le pays sera sous l’influence de hautes pressions avec un temps globalement sec et ensoleillé. Des averses seront encore possibles près de la façade est et sur les Pyrénées. Les températures seront en baisse retrouvant des valeurs de saison. L’après-midi, elles atteindront 9 à 15°C du Nord au Sud-Est.