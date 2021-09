Une succession de vagues orageuses s’abat dans le sud de la France ce mardi 14 septembre 2021. Aux alentours de 15h30, le Gard était placé en vigilance rouge orange pour des risques d’orages et de grêle par Météo-France. Cinq autres départements étaient placés en vigilance orange pour orages et pluie-inondation : Lot, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne.

Soixante-seize alertes jaunes sont également en vigueur pour des risques d’orages et d’inondation. Seuls l’ouest et le sud-est du territoire sont épargnés.

Six départements sont placés en vigilance orange pour des risques d’orages, pluie-inondations ou grêle dans le sur de la France. ©Météo-France

Plus de 200 millimètres de pluie dans le Gard et l’Hérault

Depuis la fin de la nuit, de fortes cellules orageuses se sont déclenchées sur une zone allant des régions montpelliéraine et nîmoise jusqu’aux Cévennes. On a mesuré à Saint-Dionisy 276 millimètres (mm) en six heures, dont 244 mm en trois heures et 111 mm en une heure. De fortes rafales ont été relevées avec par exemple 105 km/h en région Nîmoise. De gros grêlons ont été également observés.

Météo-France avait placé le Gard en vigilance rouge orages et pluie-inondation ce matin jusqu’à midi. Depuis, le département est passé en orange pour crues et orages.

Aux alentours de 15h30 ce mardi, la situation pluvio-orageuse évolue favorablement avec une atténuation progressive de l’activité orageuse. En ce début d’après-midi, les cellules orageuses les plus fortes concernent encore l’est du Gard avec des intensités pluvieuses de l’ordre de 50 mm en une heure.

Des orages de très forte intensité dans le Midi-Pyrénées

A partir de ce milieu d’après-midi, la situation devient très instable avec le déclenchement d’orages d’abord sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne puis se déplaçant vers l’est pour atteindre le Lot, le Tarn et l’Aveyron en fin d’après-midi.

Ces orages s’annoncent isolés mais potentiellement virulents avec de très fortes intensités horaires pouvant atteindre 30 à 40 mm en une heure et des chutes de grêle parfois intenses. Ces orages circulent dans le flux mais peuvent se succéder apportant ainsi localement jusqu’à 70 mm en trois heures.

Après une courte accalmie en soirée, une nouvelle pulsation orageuse va gagner les Pyrénées au cours de la première partie de la nuit de mardi à mercredi. Elle se propagera rapidement vers le nord pour concerner tout l’est du Midi-Pyrénées sous la forme d’amas orageux particulièrement pluvieux. Sous ces orages, les précipitations s’annoncent souvent fortes et ponctuellement très fortes avec des cumuls horaires pouvant atteindre très localement 50 mm. À la vue du déplacement relativement lent de ces orages, les cumuls en trois heures atteindront souvent 30 à 50 mm et localement 70 à 90 mm. Ces orages s’évacueront vers l’est à la fin de la nuit et au début de la matinée avec une fin d’événement prévue à 8 heures mercredi matin.

Sur l’ensemble de ces deux épisodes — ce mardi après-midi puis la nuit prochaine — les cumuls atteindront fréquemment les 50 mm sur les départements placés en vigilance orange et localement 100 mm, voire plus en cas de succession d’orages.

