Seuls les littoraux méditerranéen et du Nord-Pas-de-Calais échappent à la carte de vigilance émise au matin du 3 juin 2022 par Météo-France. Tout le reste du territoire métropolitain est placé en vigilance aux orages à partir de 15h00, et particulièrement les régions du Béarn, du Gers, du Midi toulousain, le Quercy, l’Albigeois et le Rouergue qui pourraient connaître des rafales de vent de l’ordre de 120 km/h, des chutes de grêle localement fortes, et des précipitations de l’ordre de 20 à 40 mm/h.

Déjà ce matin, des orages ont éclaté dans le Sud-Ouest puis se sont déplacés vers l’Auvergne et la vallée de la Loire. C’est la deuxième salve d’orages, plus violente, qui va traverser le pays au cours de la journée.

Que faire sous un orage ?

On en profite pour rappeler les conseils de vigilance donnés par Météo-France lorsqu’un orage se déclenche :