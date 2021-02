Attention au verglas dans une diagonale de la Bretagne à la Savoie

Météo-France lance le vendredi 12 février 2021, au moins jusqu’à 15 heures, une alerte rouge de vigilance pour la neige et le verglas dus à des pluies verglaçantes dans trois départements : les Deux-Sèvres, la Vienne et le sud de l’Indre. L’institut météorologique recommande la plus grande prudence parce que cet épisode sera particulièrement intense et long.

La Vendée et le Maine-et-Loire ont connu le même phénomène en fin de nuit. La couche de glace atteindra au moins un demi-centimètre au sol. Le froid qui suivra ces pluies ne permettra pas le dégel du verglas, à part dans le littoral vendéen.

Une diagonale de pluies et de neige

Une alerte orange pour un risque similaire concerne tous les départements dans une diagonale d’une grande pureté de la pointe du Finistère aux deux Savoie. La perturbation, sous forme de pluies ou de neige, arrivera en Rhône-Alpes en cours de matinée de vendredi 12 février 2021.

Elle débute par des chutes de neige faibles jusqu’en plaine, qui s’intensifient en journée. Un redoux limité ne concernera que le sud de la Drôme et de l’Ardèche, où les quelques flocons du début de journée se transforment ensuite en pluie.

Froid intense à l’Est

Le reste de la France est dominé par le froid assez intense dans le gros quart Nord-Est de la France. Les températures ce matin sur l’est du pays sont comprises entre -6 et -10 degrés le plus souvent, jusque -16 degrés à Mulhouse (Haut-Rhin).

Le fort vent accentue la sensation de froid. Pour le week-end, le temps restera glacial, avec des températures minimales parfois en dessous de -10 degrés et localement sans dégel en journée.

Décrues enclenchées

Toutes ces alertes feraient presque oublier le risque de crues. Même si la situation s’améliore globalement, il reste des alertes en cours en aval des bassins-versants de la Garonne, de l’Adour, de la Loire en plaine, de la Seine ainsi que la plaine de Saône, la Somme et la Meuse.