Alerte orange pour les crues dans le Sud-Ouest et le Nord

Que d’eau, que d’eau ! Depuis le mardi 2 février 2021 (06h00) et au moins pour 24 heures, Météo-France a placé en alerte orange dix-neuf départements français pour les risques de crues (« soyez très vigilants »). Mais soixante-treize autres départements sont placés en alerte jaune (« soyez attentifs ») pour un risque de vent violent (Bretagne et Pays de la Loire), de pluies ou d’inondation (Massif central et nord des Alpes), ou pour submersion par des vagues hautes sur le littoral atlantique ainsi que pour les avalanches dans les Pyrénées et les départements alpins. En fait, il est plus rapide de citer les quatre départements qui ne font pas l’objet d’attention particulière : Loir-et-Cher, Var, Hérault et Aude.

Mise à jour : le nouveau bulletin de vigilance émis mardi 2 février 2021 à 16h00 par Météo-France place le Loir-et-Cher en alerte jaune pour les crues et les vents violents. En revanche, il passe en vert la Creuse, la Haute-Loire et les deux départements corses. Il ajoute un nouveau risque aux orages pour la Bretagne, les Pays de la Loire, l’ancienne Basse Normandie et l’Eure-et-Loir entre trois et dix heures mercredi matin.

> Retrouvez votre météo agricole personnalisable sur La France Agricole

La carte de vigilance publiée le 2 février 2021 par Météo-France. © Météo-France

Le risque de crues, avec des débordements majeurs pouvant affecter la vie collective, est important autour des cours d’eau de l’amont du bassin versant de la Gironde ou de l’Adour et dans les départements de l’extrême nord de la France. Dans la nuit de lundi à mardi, la Corrèze a cumulé des fortes pluies avec un risque important de crues, déclenchant un avertissement du ministère de l’Intérieur.

Pour le mercredi 3 février 2021, le passage d’une tempête au nord du pays rend probable l’émission d’une alerte aux vents violents dans toutes les régions au nord de la Loire, selon les prévisions de Météo-France.

> Les conseils de Météo-France pour se protéger selon les risques

Ici dans le 77, l’Yerres est sorti de son lit et inonde aussi champs et prés pic.twitter.com/Us52arD7R3 — C ø r a l i e (@mangouste09) January 31, 2021