À 6h00 dans son bulletin d’alerte, Météo-France annonce l’arrivée d’un nouvel axe orageux dès le début d’après-midi depuis l’ouest de l’Occitanie jusqu’au Limousin et au Centre-Val de Loire. Ce qui justifie l’alerte orange pour les orages dans 32 départements.

Ces 32 départements sont : L’Eure-et-Loir, la Sarthe, le Loir-et-Cher, le Loiret, l’Yonne, l’Indre-et-Loire, l’Indre, le Cher, la Nièvre, l’Allier, la Creuse, la Haute-Vienne, la Dordogne, la Corrèze, le Lot-et-Garonne, le Lot, Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, l’Aude, le Val-d’Oise, les Yvelines, Paris, la Seine-et-Marne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, et le Val-de-Marne.

Un premier épisode cette nuit

Un premier épisode orageux a touché l’ouest des Pays de Loire et le sud de la Bretagne en cette fin de nuit du 7 au 8 septembre, principalement dans la Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Il se décalera vers la Manche et l’est de la Bretagne en perdant de sa virulence dans la matinée.

Le nouvel épisode orageux annoncé pour le début de l’après-midi, donnera, selon Météo-France, de très fortes pluies en peu de temps (20 à 40 mm, localement 50 mm en 2 heures), ainsi que par endroits de la grêle et de fortes rafales (de 80 à 100 km/h).

Des cumuls de pluie parfois importants

Cet axe orageux gagnerait la Région parisienne, le nord de l’Auvergne et le Midi toulousain en fin d’après-midi et en soirée. « Dans sa partie sud, les cumuls de pluie pourront être importants, de l’ordre de 40 à 60 mm en 3 à 4 heures, localement 60 à 80 mm », prévient Météo-France.

De fortes pluies orageuses toucheraient ensuite le nord du département de l’Aude (vallée de l’Aude et Montagne noire), voire le sud du Tarn, dans la nuit de mercredi à jeudi. Météo-France évoque des cumuls de précipitations pouvant atteindre les 100 à 120 mm en 3 heures.