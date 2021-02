Météo-France élargit son alerte de vigilance orange avec en raison d’une perturbation qui provoque une forte baisse des températures et des chutes de neige sur la moitié nord de la France.

Depuis hier lundi 8 février 2021, un vent de nord-est s’est installé sur l’Hexagone. Météo-France indique qu’il provoque « une baisse régulière des températures et des chutes de neige ». Ce vent froid s’est renforcé aujourd’hui le mardi 9 février 2021.

35 départements ont donc été placés en vigilance orange neige ou grand froid (Aisne, Somme, Nord et Pas-de-Calais). Un département, la Charente-Maritime est toujours en vigilance « crues ».

Jusqu’à 15 cm de neige en Bretagne

C’est dans la matinée qu’une perturbation va « aborder la pointe bretonne. Au contact de l’air froid, les précipitations sont tombées sous forme de neige », précise Météo-France. Le vent de Nord-Est soutenu favorisera le risque de congères.

Cet après-midi, la neige s’est dirigée vers l’est de la France ; La nuit prochaine, la perturbation neigeuse poursuivra sa progression « vers le nord-est du pays ».

Hauteurs de neige prévues entre le mardi 9 et le mercredi 10 février 2021. © Météo-France

Sur l’intégralité de l’épisode neigeux, Météo France prévoit

Sur le nord du Finistère et les Côtes-d’Armor : autour de 10 cm, localement 15 cm ;

Sur la Bretagne : 5 à 10 cm, localement 15 cm, moins sur le littoral sud ;

Sur les autres départements en vigilance orange : autour de 5 cm, localement 10, 4 à 7 cm sur le sud de l’Eure, 1 à 5 cm sur le sud du Loir-et-Cher ;

En Région parisienne, les quantités de neige attendues seront de l’ordre de 2 à 7 cm en dégradé du nord au sud. Sur le sud de la région, on pourra localement atteindre 8 à 10 cm.

« En Bretagne et Normandie, ces valeurs sont assez exceptionnelles. Il faut en effet remonter à mars 2013 pour trouver des hauteurs de neige supérieures », souligne Météo-France.

Entre – 10 °C et – 6 °C ressentis dans le Nord

Concernant l’épisode de grand froid qui va touche le nord de la France, la baisse des températures a été intensifiée par la mise en place, dès hier, de « la bise, un vent soutenu et turbulent de nord-est, souffle sur la moitié nord du pays, accentuant la sensation de froid » (température ressentie).

Elle a continué de souffler aujourd’hui « vers les côtes de Manche avant de se renforcer sur une vaste moitié nord ». Météo-France ne prévoit pas de dégel pour la journée. Les « maximales sous abris » ne dépasseront pas « – 3 °C vers l’intérieur du Nord-Pas-de-Calais et – 1 °C dans les régions côtières ». « Les températures ressenties ne s’élèveront pas au-dessus de – 10 à – 6 degrés », insiste Météo-France.

Températures ressenties minimales entre le mercredi 10 et le jeudi 11 février 2021. © Météo-France

Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures s’annoncent encore plus basses « à cause du vent du nord-est plus soutenu ». Demain, les températures devraient légèrement remonter.