De nombreuses perturbations actives circulent sur le pays. 24 départements de l’est, du nord et du sud de la France sont placés en vigilance orange pour ce vendredi 29 janvier 2021, pour vent violent, pluie-innondation, crue ou encore avalanche. Samedi verra l’arrivée de la dépression « Justine ». Elle apportera son lot de vent violent sur la façade atlantique puis dans l’intérieur des terres.

Selon Météo-France, des précipitations parfois soutenues sont attendues entre le Jura et le nord des Alpes. Le vent sera sensible sur le nord du pays, sur les Alpes et en Corse le vent deviendra violent avec des rafales. Malgré une légère baisse sur l’ouest, les températures resteront très douces sur l’ensemble du territoire.

Ce vendredi 29 janvier 2021 24 départements sont placés en vigilance orange.

Pour pluie et inondation. Météo-France précise que « sur le massif du Jura, le cœur de la perturbation qui a déversé 10 à 30 mm de pluie cette nuit est passé et une relative accalmie commence ». Des cumuls de pluie de l’ordre de 40 à 50 mm sur les dernières 24 heures ont été relevés sur le massif du Jura, auxquels s’ajoutent les 10 à 20 mm de la veille. Sur le nord des Alpes et l’Ain, ce matin les précipitations ont pris un caractère d’averses.

Météo-France précise que « sur le massif du Jura, le cœur de la perturbation qui a déversé 10 à 30 mm de pluie cette nuit est passé et une relative accalmie commence ». Des cumuls de pluie de l’ordre de 40 à 50 mm sur les dernières 24 heures ont été relevés sur le massif du Jura, auxquels s’ajoutent les 10 à 20 mm de la veille. Sur le nord des Alpes et l’Ain, ce matin les précipitations ont pris un caractère d’averses. Pour vent violent . Le vent d’ouest se renforce sur les points exposés. On observe sur la dernière heure des rafales de 141 km/h sur le Cap Corse (Cagnano), 138 km/h à l’Île-Rousse et 100 km/h à Conca (pour la partie sud-est de l’île).

. Le vent d’ouest se renforce sur les points exposés. On observe sur la dernière heure des rafales de 141 km/h sur le Cap Corse (Cagnano), 138 km/h à l’Île-Rousse et 100 km/h à Conca (pour la partie sud-est de l’île). Pour crues ;

Pour avalanche ;

Pour vagues et submersion.

Ce week-end, beaucoup de pluie et de vent avec le passage de « Justine »

Samedi, le temps sera maussade sur la plupart des régions avec des pluies ou des averses annonce Météo-France. Il neigera à partir de 1 200 mètres sur les Pyrénées et le Massif central, à partir de 1 800 mètres sur les Alpes. Quelques chutes de neige ne sont pas exclues près de la frontière belge.

La dépression nommée « Justine » se rapprochera de la Bretagne en cours d’après-midi et le vent commencera à se renforcer près de la façade atlantique ainsi que sur la Corse. Mais c’est dans la nuit de samedi à dimanche que le vent soufflera le plus fort sur le Sud-Ouest avec des rafales jusqu’à 120 km/h sur les côtes de l’Aquitaine, jusqu’à 100 km/h dans l’intérieur des terres. Le vent deviendra violent également en Corse. Les températures encore en baisse resteront globalement élevées pour la saison.

Toujours selon Météo-France, dimanche, une nouvelle perturbation pluvieuse gagnera l’ouest du territoire avec de la neige à partir de 1 500 mètres dans les Pyrénées. À l’est, le ciel sera souvent chargé mais les précipitations seront rares. Le vent encore fort en début de journée sur le Sud-Ouest et la Corse s’atténuera l’après-midi. La baisse des températures se poursuivra sur la moitié nord.