Coup de tonnerre dans le secteur du chargeur frontal. Stoll, le poids lourd allemand de la spécialité, numéro deux mondial avec plus de 22 000 unités vendues par an, vient d’être cédé à un constructeur tchèque, Agrostroj Group.

Spécialiste des faucheuses à tambours

Quasi inconnue en France, l’entreprise familiale tchèque affirme être l’un des plus gros constructeurs de machines agricoles de son pays. Elle est surtout connue pour ses faucheuses à tambours mais elle réalise une grande partie de son chiffre d’affaires en produisant des composants et des machines pour John Deere, Fendt, Krone, Kuhn et Kverneland dans l’agricole ainsi que Daf, Scania et Volvo en poids-lourds.

Le rachat comprend deux usines Stoll en Allemagne et un troisième site de production en Pologne. Stoll a réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros en 2020. Le chiffre d’affaires d’Agrostroj s’élevait à 250 millions d’euros sur la même période.