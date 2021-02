JCB étoffe son réseau de concessionnaires agricoles

Depuis le 1er janvier 2021, JCB Agri a affiné l’organisation de son réseau de concessions agricoles pour coller aux ambitions de croissance du groupe dans le secteur agricole. Ainsi, M3 Agri, Depussay Manutention, Bernard Manutention Agri et Auriau-PCL ont étendu leur secteur.

Cinq départements en plus pour M3 Agri

Depuis le 1er janvier 2021 et en plus de son territoire historique (Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime), M3 Agri couvre l’intégralité du département de la Gironde, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire ainsi que le centre/sud du département de la Charente et la quasi-totalité de la Dordogne à l’exception d’un canton.

La Nièvre et l’Indre-et-Loire pour Depussay Manutention Agri

Entité spécialisée du Groupe Depussay, la société Depussay Manutention Agri est présente sur les départements du Cher, de l’Indre, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Sarthe, des Yvelines, de l’Essonne et partiellement sur d’autres départements limitrophes : pointe nord-ouest de l’Allier, grand est de l’Eure-et-Loir, sud de la Seine-et-Marne et pointe sud-ouest de l’Yonne. Depuis le 1er Janvier 2021, il couvre intégralement le département de la Nièvre ainsi que l’Indre-et-Loire.

Bernard Manutention Agri couvre toute la Bretagne

Concessionnaire JCB Agri depuis 2011 sur le Finistère et les Côtes-d’Armor, Bernard Manutention Agri représente désormais la marque sur l’intégralité de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

Un secteur étendu pour Auriau-PCL

Déjà concessionnaire JCB Agri sur l’intégralité de la Vienne, Auriau-PCL s’étend désormais sur le nord du département de la Charente et un canton de la Dordogne.

Parallèlement, les concessionnaires Buchez, Dubourg, Rullier et Savas ont quitté le réseau JCB Agri le 31 décembre 2020.